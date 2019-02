Giunta Molise riduce società partecipate

(ANSA) - CAMPOBASSO, 5 FEB - La Giunta regionale del Molise ha approvato una proposta di legge per la riduzione delle società partecipate e loro fusione mediante incorporazione. "Si ravvisa indifferibile l'esigenza di definire l'iter di riorganizzazione già intrapreso nei riguardi di alcune partecipazioni societarie detenute dalla Regione - si legge - che hanno registrato situazioni di particolare criticità tali da non permettere un avanzamento nei percorsi di fuoriuscita regionale iniziati in attuazione delle normative in materia". L'articolo 1 prevede che per "agevolare il percorso di scioglimento delle società in liquidazione Campitello Matese Scpa e Korai Srl, anche per definire un nuovo modello di gestione del comparto montagna molisana, la Giunta è autorizzata a deliberare un'operazione di fusione per incorporazione, tra l'incorporante Funivie del Molise spa e le incorporate Campitello Matese Scpa e Korai srl in liquidazione, determinando l'estinzione di queste ultime e contestuale sostituzione con la società incorporante". Il provvedimento è finalizzato a "migliorare l'efficienza produttiva, valorizzare il patrimonio e ridurre i costi di gestione del nuovo organismo societario". (ANSA).



Data ultima modifica 05 febbraio 2019 ore 21:37