Zes, da ministro Lezzi ok a Piano Molise

(ANSA) - CAMPOBASSO, 1 FEB - Il Piano strategico della Zona economica speciale (Zes) predisposto dalla Regione Molise ha ricevuto l'approvazione da parte del ministro per il Sud, Barbara Lezzi, e della struttura tecnica ministeriale. Lo ha reso noto il presidente della Giunta regionale, Donato Toma, a margine dell'incontro ieri con la titolare del dicastero. Il documento è stato valutato positivamente "anche in considerazione - spiega il governatore - della connessione con quello della Puglia. Ora restano da fare solo alcuni allineamenti tra le due proposte sulle quali interverranno i due gruppi di lavoro in tempi molto stretti. Abbiamo fatto un deciso passo avanti rispetto all'iter della Zes il cui Piano strategico è stato presentato dalla Regione Molise lo scorso dicembre. In pochi mesi - commenta Toma - la nostra Struttura ha bruciato le tappe e predisposto una proposta puntuale e ineccepibile, che ha ricevuto il plauso dai tecnici del ministero". Si è parlato anche del Decreto semplificazioni "che porterà sostanziali miglioramenti nei tempi e nell'ottenimento dei permessi per la realizzazione di interventi in area Zes e rappresenterà un reale valore aggiunto all'interno dell'impianto". Con riferimento alla possibilità di avere una riserva sulla disponibilità delle aree, in modo da lasciare al libero mercato e al confronto concorrenziale una parte delle aree non destinate agli insediamenti in area Zes, "il ministro - fa sapere il governatore - ha condiviso qualità e funzionalità dell'idea. Auspico nei prossimi mesi - conclude Toma - la definitiva approvazione della strategia e la valutazione delle prime idee imprenditoriali che potranno atterrare sul territorio. Ho anche rappresentato alla ministra Lezzi l'opportunità di estendere le semplificazioni amministrative previste per la Zes ad altri contesti e ambiti di particolare rilevanza, quali le aree di crisi complessa e, in generale, tutti i finanziamenti legati ai fondi nazionali e comunitari".

