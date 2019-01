Rapina kebab Montenero, bottino 500 euro

(ANSA) - MONTENERO DI BISACCIA (CAMPOBASSO), 26 GEN - Rapina nella tarda serata di ieri al 'Kebab' di Montenero di Bisaccia.

Tre malviventi si sono presentati nel locale e, dopo aver minacciato il giovane dipendente, lo hanno costretto a consegnare l'incasso e il denaro che aveva nel portafoglio per un bottino di circa 500 euro. Il ragazzo, colto dal panico, lancia l'allarme ai Carabinieri di Termoli ma non riesce a notare il mezzo in uso ai malviventi né la loro via di fuga.

Immediato l'arrivo di pattuglie di militari da Petacciato (Campobasso) e Montenero. Nel frattempo il giovane è stato tranquillizzato. L'allerta rimane alta per i carabinieri della Compagnia di Termoli che, invitano, ancora una volta, i cittadini a segnalare la presenza di persone e o macchine sospette. (ANSA).