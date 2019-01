Crolla tetto deposito, attimi terrore

(ANSA) - CAMPOBASSO, 26 GEN - Attimi di terrore nel primo pomeriggio a Campobasso dove nella centralissima via Gazzani è crollata una parte del tetto dell'ex deposito dell'Enel ora di proprietà di un privato. L'episodio poco dopo le 15. Sul posto alcune squadre dei Vigili del fuoco, pattuglie della polizia e carabinieri. La struttura, costruita diversi decenni anni fa e posta sotto il vincolo architettonico, forse non ha retto alle ultime intemperie, pioggia e neve in particolare. Testimoni raccontano all'ANSA di una vera e propria esplosione verso l'esterno di infissi e vetrate che fortunatamente non hanno colpito i passanti, grazie anche all'orario in cui è avvenuto il crollo.