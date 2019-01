Consiglio Molise, in Aula il 29 gennaio

(ANSA) - CAMPOBASSO, 25 GEN - Il Consiglio regionale del Molise tornerà in riunione martedì 29 gennaio, alle 10.30, per esaminare gli argomenti non trattati nell'ultima seduta. Al primo punto dei lavori, la costituzione della Commissione consiliare speciale, a carattere temporaneo, di studio sul fenomeno della criminalità organizzata in Molise. L'argomento, già all'esame dell'Aula, era stato rinviato in quanto la legge, approvata da Palazzo D'Aimmo lo scorso dicembre, è stata osservata dal Governo per un vizio di costituzionalità nella parte in cui permette alla Commissione di chiedere informazioni di natura penale all'Autorità giudiziaria. In agenda anche interpellanze, mozioni e ordini del giorno.(ANSA).