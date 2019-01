Frattura investito,ho fatto 'iattarello'

(ANSA) - Campobasso, 23 GEN - ''Ho fatto lo 'iattarello', quindi non mi sono fatto tanto male''. Prova a scherzare Paolo Frattura, ex presidente della Regione Molise che ieri sera è stato investito da un'auto in pieno centro a Campobasso, ma ''per fortuna senza conseguenze, sono solo un po' ammaccato e con qualche livido - racconta all'ANSA - niente di grave, sono già a casa con 15 giorni di prognosi. La macchina stava accelerando, io ho fatto lo 'iattarello', sono saltato come un gatto sul cofano e non mi sono fatto granchè - ripete sorridendo - ma ora mi faccio qualche giorno di riposo''.