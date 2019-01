Travolto sulle strisce, muore anziano

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 22 GEN - Anziano investito e ucciso da un'autovettura mentre attraversava la strada sulle strisce in via Martiri della Resistenza, davanti al centro commerciale 'Lo Scrigno'. Il dramma è accaduto poco prima delle 18. Il pensionato, di 80 anni, che risiede nella zona, stava rientrando a casa quando è accaduto l'incidente: l'uomo è stato travolto sulle strisce pedonali da una utilitaria condotta da un 52enne di Termoli. Sembrerebbe che l'automobilista non abbia notato il pensionato che era con il carretto della spesa prendendolo in pieno e trascinandolo per alcuni metri.

L'ottantenne è morto sul colpo. Sul posto i sanitari del 118 Molise che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, la Polizia municipale ed i Carabinieri della città.

Sull'episodio sono in corso accertamenti da parte dei Vigili urbani. La strada è stata bloccata al traffico. (ANSA).