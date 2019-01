Termoli, nel 2018 turismo in crescita

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 21 GEN - Aumento del turismo a Termoli del 10,7% nel 2018 rispetto al 2017 e, nel triennio, crescita globale del 27,54%. Lo ha reso noto il Commissario straordinario dell'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo (Aast) Remo Di Giandomenico. Sono 71 le strutture ricettive di cui 13 alberghiere, 33 i B&B compresi nella categoria extralberghieri. I posti letto complessivi in città ammontano a 2.282, sono 816 le camere. "Il trend è andato sempre aumentando negli ultimi anni - spiega Di Giandomenico -. I viaggiatori hanno accolto con interesse le iniziative. Queste presenze, tranne per il periodo negativo legato al terremoto di agosto e per luglio, male in generale in Italia, possiamo dire che gran parte di questi riscontri sono dovuti all'attività svolta dall'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo". Il periodo medio di permanenza dei turisti è stato 3 giorni e mezzo. L'Aast sarà a febbraio alla Bit di Milano; ad aprile torneo calcistico "Memorial Buccione" e concorso "Prodigi della musica per 4 stagioni". (ANSA).