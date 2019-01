Rifiuti pericolosi a Termoli, sequestro

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 19 GEN - Sequestrata dalla Capitaneria di Porto di Termoli un'area di 150 metri quadri situata vicino alla foce del fiume Biferno, utilizzata come discarica abusiva di rifiuti pericolosi. I militari della Guardia Costiera, nel corso di controlli, hanno scoperto la zona dove erano stati gettati rifiuti speciali pericolosi: un cospicuo quantitativo di eternit, altri materiali contenenti amianto, scarti di demolizione, materiale bituminoso, elettrodomestici, fusti in plastica e altro. Immediata la requisizione dell'area, i proprietari dei terreni sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria in quanto zona posta in prossimità della costa e, dunque, sottoposta a maggiori tutele ambientali. "E' nostro compito - spiega il Comandante del porto Francesco Massaro - porre particolare attenzione all'ambiente per preservare le specie marine e la biodiversità. Per tale motivo perseguiremo comportamenti illeciti". (ANSA).