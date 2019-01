Torna 'Prodigi della Musica' con Aast

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 18 GEN - 'Prodigi della musica per 4 stagioni educational': è la manifestazione curata dall' Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli dedicata alla musica. Il concorso, già svolto lo scorso dicembre, riprende con la sezione dedicata alle scuole e si terrà a Termoli dal 2 al 7 aprile prossimo. Si svolgerà in due sessioni: dal 2 al 4 aprile per le orchestre e i cori; dal 5 al 7 aprile per solisti e ensemble. L'iniziativa è aperta agli studenti di tutte le scuole e punta alla ricerca dei talenti del domani. I concorrenti dovranno presentare un programma a libera scelta. Il termine ultimo per iscriversi è fissato al 28 febbraio 2019.

"L'intento è di creare occasioni di incontro che mirino allo sviluppo e alla promozione del talento musicale dei giovani artisti - spiega Remo Di Giandomenico, commissario straordinario dell'Aast - che avranno modo di confrontarsi e vivere l'avvicendarsi delle stagioni in Molise". Il concorso è a numero chiuso. (ANSA).