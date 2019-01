Donati 2 defibrillatori a scuole Termoli

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 18 GEN - Due defibrillatori messi a disposizione dalla Cir Food, l'impresa aggiudicatarie dell'appalto sulla mensa di asili e scuole comunali, a due plessi didattici di Termoli: la Media inferiore Maria Brigida e il grosso edificio di Difesa Grande che ospita il nido, l'infanzia, primaria e medie inferiori. A ritirarli nel corso di una breve cerimonia svoltasi nella sala consiliare del Comune, le due dirigenti scolastiche: Matilde Tartaglia e Rosanna Scrascia. Presenti alcuni studenti della Brigida. "È una sicurezza in più che possiamo dare ai nostri alunni - ha spiegato la preside Scrascia - cerchiamo di fare del nostro meglio. Ci sono dei bambini che hanno bisogno di terapie salvavita. Il defibrillatore, è un supporto per tutti. I numeri sono alti, sia a Difesa Grande che alla Bernacchia che a Principe di Piemonte per cui faremo formare i nostri docenti in modo da poter usare questo strumento". Per la dirigente Tartaglia: "è un regalo importante considerando i numeri importanti di presenze". (ANSA).