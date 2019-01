Ittierre, interrogazione Tartaglione(Fi)

Interrogazione al ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, sulla crisi del settore tessile, riferita in particolare alla Ittierre di Pettoranello del Molise (Isernia). L'ha presentata la parlamentare molisana Annaelsa Tartaglione (Fi).

"I dipendenti dello stabilimento, nonostante il provvedimento del governo centrale con il quale si autorizza la proroga della mobilità in deroga - è spiegato in una nota stampa - non ricevono le spettanze dallo scorso luglio. La nostra regione e gli enti locali - scrive - hanno bisogno di un impegno concreto e di soluzioni certe per affrontare una crisi di tale portata.

Situazione analoga è infatti rappresentata anche dagli ex dipendenti del comparto avicolo Gam e dello Zuccherificio del Molise. Il Molise - sottolinea - vive un momento particolare dal punto di vista economico ed industriale, una situazione che mette in discussione il futuro stesso di questa terra e la sua tenuta sociale. Per tale motivo, chiediamo interventi rapidi ed efficaci da parte delle istituzioni centrali".



