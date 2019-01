Chiuso laboratorio lavorazione carni

(ANSA) - CAMPOBASSO, 16 GEN - Gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali. È quanto emerso nel corso di una ispezione del Nas di Campobasso, coordinato dal Luogotenente Mario Di Vito, eseguita in un laboratorio di sezionamento e confezionamento di carni e salumi dell'area Trignina. Al termine dei controlli i militari hanno disposto la chiusura della struttura. Il provvedimento di sospensione dell'attività è stato adottato unitamente al personale medico veterinario dell'Azienda sanitaria regionale. Il titolare della ditta è stato denunciato per aver detenuto, per la successiva vendita, carni mal conservate, inidonee al consumo e totalmente prive di documentazione attestante la tracciabilità. I carabinieri hanno inoltre sequestrato circa 750 kg. di carne e insaccati per un valore complessivo di 15 mila euro e contestato violazioni amministrative per un importo di 3.500 euro. (ANSA).