Borghi della lettura alla Bit di Milano

Il network 'Borghi della Lettura' che ad oggi comprende 41 borghi di 10 regioni, (Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Marche, Lazio, Sardegna, Basilicata, Toscana, Umbria) sarà a Milano in occasione della Bit 2019. Il network, nato in Molise nel febbraio 2014, costituisce un'offerta di turismo tematico mettendo in evidenza le peculiarità locali in cui ambiente e cultura presentano caratteri di estremo interesse. Tra le finalità, la tutela del patrimonio finalizzato alla sua conoscenza, il soddisfacimento diretto dei bisogni della popolazione locale con primario interesse alla crescita culturale, la creazione di flussi di utenza motivati dall'interesse alla fruizione del patrimonio e l'attivazione di processi produttivi nel territorio, la valorizzazione del borgo storico con arredo urbano. 'I borghi del futuro come quelli del network si caratterizzano per nuove architetture, nuove piazze, creatività e nuove coesistenze': se ne parlerà alla Bit di Milano il prossimo 10 febbraio in occasione del convegno: 'Modelli di turismo culturale.