'Molise Flash', 2019 anno della fotografia

(ANSA) - CAMPOBASSO, 13 GEN - Laboratori fotografici, convegni tematici, workshop e proiezioni di film dedicati al mondo della fotografia, un progetto di studio e recupero degli archivi fotografici regionali, mostre che raccontano la storia, il sistema di vita e le tradizioni del Molise: è il progetto 'Molise Flash', promosso dalla Fondazione 'Molise Cultura' in collaborazione con la Regione e assessorato alla Cultura e Turismo, che si articolerà per tutto il 2019, anno dedicato alla fotografia. "L'obiettivo - spiega il presidente della Fondazione, Antonella Presutti - è quello di rendere la nostra regione una vera e propria terra d'incontro legata strettamente alla fotografia". Oltre alla mostra 'Icons' di Steve McCurry, dal 26 gennaio, programmati eventi con "grandi fotografi che arriveranno dall'Italia e dal mondo", i cui nomi restano 'top secret'. Intanto il palazzo della ex Gil di Campobasso ospiterà una personale di Tony Vaccaro e, per 'Poietika' 2019, in cartellone Letizia Battaglia e Pino Bertelli. (ANSA).