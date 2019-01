Regionalismo differenziato a Campobasso

(ANSA) - CAMPOBASSO, 9 GEN - 'Regionalismo differenziato.

L'Italia, una e indivisibile': è il tema dell'incontro promosso dal Gruppo consiliare regionale del Pd in programma il 14 gennaio, alle 16, nella sala Parlamentino della ex Giunta regionale in via 24 maggio a Campobasso. L'iniziativa, spiega la consigliera Micaela Fanelli, "alla luce delle pesanti conseguenze che l'effettivo avvio dello stesso comporterebbe per le Regioni del Mezzogiorno, e in particolare per il Molise, come evidenziato dall'ultimo rapporto Svimez per il Mezzogiorno. Relazioneranno sull'argomento Gianfranco Viesti, docente di Economia applicata all'Università di Bari e Luca Bianchi, Direttore nazionale Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (Svimez).