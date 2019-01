'Museo del risparmio su ruote' in Molise

(ANSA) - ISERNIA, 8 GEN - Arriva domani in Molise il SAVE Discovery Truck: un camion con semirimorchio allestito come un vero e proprio laboratorio interattivo grazie all'esperienza del Museo del Risparmio di Torino, a bordo del quale tutto è pensato per trasmettere ai più giovani, con un approccio ludico, le conoscenze alla base dell'alfabetizzazione finanziaria e dell'economia circolare, con l'obiettivo di favorire l'acquisizione di comportamenti virtuosi da parte dei cittadini di domani. Un museo esperienziale itinerante che sosterà da domani a venerdì 11 in Piazzale Michelangelo ad Isernia e da martedì 15 a giovedì 17 gennaio in Piazza della Vittoria a Campobasso, a disposizione degli studenti delle scuole primarie e secondarie locali che vorranno salire a bordo per scoprire il tema della scarsità delle risorse, a cominciare dal denaro, e per riflettere sull'importanza di impegnarsi nella lotta contro gli sprechi, con appositi laboratori tematici dedicati anche alla sostenibilità e all'economia circolare. L'iniziativa si svolge nell'ambito di "S.A.V.E. Sostenibilità, Azione, Viaggio, Esperienza", il progetto itinerante rivolto alle scuole primarie e secondarie, realizzato da Museo del Risparmio, BEI Institute e Scania, con la collaborazione di Intesa Sanpaolo, tenendosi appunto a bordo di un veicolo Scania di ultima generazione equipaggiato come un museo del risparmio in miniatura.