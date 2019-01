Inaugurata scuola antisismica S.Giacomo

(ANSA) - SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI (CAMPOBASSO), 7 GEN - È stata inaugurata la nuova scuola antisismica intitolata a 'Benedetto Croce' a S.Giacomo degli Schiavoni: l'istituto era stato chiuso definitivamente nel 2010, per carenze nel certificato antincendio, e gli alunni del paese erano stati alloggiati per anni nel centro sociale locale. Il vecchio edificio scolastico è stato abbattuto nel giugno 2017 e, nella stessa zona, in Corso Umberto, è stata costruita la nuova struttura. Alla cerimonia hanno partecipato gli amministratori guidati dal sindaco Costanzo Della Porta, gli assessori regionali Vincenzo Niro e Quintino Pallante, il sindaco di Petacciato, Roberto Di Pardo. L'istituto è stato benedetto dal parroco di Termoli, don Benito Giorgetta. "Questa nuova scuola è rassicurante e confortevole - hanno commentato gli alunni - è come una coperta calda; oggi si aprono le porte del nostro futuro". Lo stabile è costato 980 mila euro ed è composto da un piano terra, non ancora definito, e da un primo piano, dove sono ubicate le aule.