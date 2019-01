Maltempo,no scuola il 7 in alcuni comuni

(ANSA) - CAMPOBASSO, 6 GEN - Allerta meteo per domani in Molise, alcuni comuni annunciano che le scuole saranno chiuse.

Sospese dunque le attività didattiche a Petrella Tifernina (Campobasso), fa sapere il sindaco, Alessandro Amoroso. A Capracotta (Isernia) le scuole resteranno chiuse, spiega il sindaco Candido Paglione "per le difficoltà dovute alle abbondanti nevicate dei giorni scorsi e per il previsto peggioramento delle condizioni meteo domani". Stessa cosa a Frosolone (Isernia) dove il sindaco "si riserva di valutare, in relazione all'evolversi della situazione logistica, l'opportunità di adottare ogni ulteriore separato e successivo provvedimento"; sospeso domani anche il mercato settimanale del lunedì. In particolare, le attività didattiche sono sospese "sia perché non si può garantire l'agevole accesso agli edifici scolastici sia per consentire al personale competente di effettuare le necessarie verifiche dei servizi di riscaldamento".

