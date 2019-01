In Molise neve e gelo, -3 a Campobasso

(ANSA) - CAMPOBASSO, 5 GEN - Ancora neve a Campobasso con la temperatura scesa a -3. Da tre giorni il capoluogo e gran parte del Molise centrale e occidentale sono interessati dall'ondata di gelo artico che ha determinato pericolose formazioni di ghiaccio su strade e marciapiedi e situazioni di criticità, soprattutto nelle zone di montagna. A Capracotta (Isernia), comune a 1.421 metri, il sindaco Candido Paglione ha chiesto a Prefettura e Provincia l'invio di spartineve e spargisale per fronteggiare la situazione di criticità e liberare il centro abitato dalla neve. Diversi gli interventi da parte di Vigili del fuoco, Polizia stradale, Carabinieri e uomini dell'Anas e Province per soccorrere automobilisti in panne. La Protezione civile regionale ha emesso per oggi, e per le successive 18-24 ore, allerta gialla per neve e vento forte. Un graduale miglioramento è atteso a partire dal pomeriggio, ma si tratta di una breve tregua. Dalla serata di domani 6 gennaio la tendenza è a un nuovo peggioramento. (ANSA).



Data ultima modifica 05 gennaio 2019 ore 15:06