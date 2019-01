Un metro di neve a Capracotta

(ANSA) - ISERNIA, 3 GEN - L'ondata di maltempo che interessa l'intera provincia di Isernia ha fatto segnare il primo record stagionale a Capracotta (Isernia) con un metro di neve caduta durante la notte scorsa. "La situazione è sotto controllo - ha dichiarato il sindaco Candido Paglione - le quattro strade provinciali, per accesso e uscita dal paese, sono percorribili.

Gli unici fastidi li stiamo riscontrando per la pulizia delle strade urbane a causa di auto parcheggiate male". Il sindaco Paglione ha poi fatto rilevare un episodio "spiacevole" avvenuto ieri: "il pullman della Sati, delle 15,30, che assicura il collegamento con Isernia non è partito per una decisione unilaterale dell'autista. Per questo ho inviato una lettera di protesta alla ditta". Chiusi, per l'intera giornata di oggi, gli impianti di sci di fondo di Prato Gentile per ragioni di sicurezza.