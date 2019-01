(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 1 GEN - Bagno di Capodanno a Termoli. Una trentina di persone, tra sportivi ed appassionati, nonostante i circa 10 gradi di temperature, ma invogliati dalla giornata di sole, si sono ritrovati sulla spiaggia di Sant'Antonio per il tuffo augurale del primo giorno del 2019. E' l'undicesimo anno che si rinnova nella città adriatica il tradizionale appuntamento con il primo bagno del nuovo anno.

Quest'anno sono arrivati anche tre Vigili del Fuoco del Comando di Campobasso dal capoluogo molisano a Termoli per prendere parte all'evento. "È andata bene - hanno dichiarato i partecipanti all'uscita dal mare - l'acqua era fredda, ma c'è il sole. Ieri sera abbiamo festeggiato ed oggi siamo qui, tutti insieme, per condividere il bagno di Capodanno. E' un appuntamento nato per caso ma che è diventato una tradizione che piace sempre di più non solo agli sportivi". (ANSA).