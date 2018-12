Toma, Zes con Puglia è scelta vincente

(ANSA) - CAMPOBASSO, 31 DIC - "La Zona economica speciale (Zes) 'Adriatica' rappresenta il nostro più importante investimento per il futuro". Lo ha detto il presidente della Regione Molise, Donato Toma, nel corso della conferenza stampa di fine anno in cui è stato tracciato un bilancio dell'attività svolta in sette mesi, da quando si è insediato. Il governatore ha annunciato di aver "chiuso il piano strategico in quattro mesi. La scorsa settimana - ha detto - lo abbiamo inviato alla Regione Puglia e da quanto mi risulta è stato anche trasmesso al competente ministero". Poi ha aggiunto: "Crediamo molto nella Zes, abbiamo scelto la Puglia, e abbiamo fatto bene, in quanto la Regione Abruzzo è ancora al palo e probabilmente si aggregherà a quella 'Adriatica'. Se lo farà - ha osservato - sono molto felice in quanto abbiamo molto da condividere con l'Abruzzo che sta comunque vivendo un momento di incertezza politica e non potevamo agganciarci ad una Regione che si trova in questa situazione".