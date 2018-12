Asrem, ecco Audit civico

(ANSA) - CAMPOBASSO, 27 DIC - L'Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem) ha istituito l'Audit civico 2019-2021, il programma triennale che favorisce la partecipazione dei cittadini alla valutazione dell'Azienda. Rappresenta un 'sistema d'incontro' con i cittadini che sarà utile per orientare scelte strategiche, finalizzandole a corrette operazioni di trasparenza e rendiconto sull'operato. "La partecipazione e il coinvolgimento di cittadini, pazienti e professionisti - spiegano dall'Asrem - sono determinanti per incrementare i valori di efficacia delle cure e di equità nell'uso delle risorse. L'audit civico è una delle risposte individuate per accrescere il livello di responsabilità di tutti gli attori del Sistema sui risultati, in termini di contenimento della spesa sanitaria, appropriatezza e qualità delle cure".

L'Audit civico è un'analisi critica e sistematica dell'operato delle Aziende sanitarie, condotta secondo una precisa metodologia. I cittadini non intervengono come soggetti interrogati, ma come auditor che raccolgono i dati necessari, elaborano le informazioni, formulano i giudizi e propongono le azioni correttive. Questo strumento di valutazione ha tre obiettivi: dare una forma concreta alla centralità del cittadino; rendere trasparente e verificabile l'azione delle aziende sanitarie; prevenire la frammentazione del servizio sanitario. (ANSA).