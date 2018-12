Incidenti per la nebbia in Basso Molise

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 24 DIC - I banchi di nebbia che hanno interessato la costa molisana in nottata sono all'origine di due incidenti stradali avvenuti in Basso Molise: il primo poco prima delle 22 all'ingresso della tangenziale di Termoli, lato zona industriale. Il conducente di una Fiat Croma SW, un 43enne, con a bordo i due figli di 14 e 10 anni, ha perso il controllo della vettura finendo fuori strada in prossimità del curvone d'imbocco della galleria. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Termoli che hanno aiutato i due figli ad uscire dall'abitacolo affidandoli alle cure del 118 che li ha trasportati in ospedale. Sempre intorno alle 22 il secondo incidente, questa volta nella periferia di Montenero di Bisaccia. Una Fiat Grande Punto si è ribaltata in Contrada San Biase, nei pressi del ristorante "Il Poggio". Il conducente 24enne ha sbandato affrontando una curva. Il giovane è rimasto ferito ed è stato condotto al San Timoteo dal 118. I vigili del Fuoco sono giunti sul posto mettendo in sicurezza il mezzo.