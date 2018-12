Suor Elvira commandeur de la république

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 22 DIC - Suor Elvira Tutolo, 69enne di Termoli, missionaria nella Repubblica Centroafricana da diciotto anni, ha ricevuto l'onorificenza di "Commandeur de la Republique". Si tratta del più alto riconoscimento del Paese a cittadini che si sono distinti per iniziative e attività meritevoli. La cerimonia si è svolta a Berberati, capoluogo della Prefettura di Mambéré-Kadé. Il riconoscimento è stato attribuito alla religiosa molisana per il suo grande impegno nel recuperare bambini finiti nelle mani di bande armate, molti dei quali orfani o abbandonati. Alcuni dei piccoli curati dalla religiosa erano anche considerati "sorcier", cioè demoni, e per questo allontanati da casa. Suor Elvira, attraverso la Ong "Kizito" da lei fondata, ha donato loro una nuova infanzia reinserendoli in famiglie del posto per assicurare loro una vita normale. Alla periferia di Berberati ha realizzato il centro di recupero "Watoro" dove insegna ai giovani mestieri quali la coltivazione della terra e la falegnameria. Suor Elvira accoglie anche ragazze giovanissime, vittime di violenze e abusi, anche loro tolte alle bande armate, insegnando il cucito nel centro "Nemesia". Per le autorità locali la missionaria rappresenta un punto di riferimento importante di aiuto e supporto alla popolazione locale. (ANSA).