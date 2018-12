Madre suicida Roma, 'Ndocciata annullata

(ANSA) - AGNONE (ISERNIA), 22 DIC - Non si svolgerà ad Agnone (Isernia) la tradizionale 'Ndocciata del 24 dicembre, in segno di lutto per la morte della 38enne del posto che si è tolta la vita a Roma gettandosi nel Tevere giovedì scorso; delle due gemelle di appena sei mesi con cui la donna era uscita di casa all'alba non c'è traccia. La decisione di annullare la manifestazione è stata assunta, all'unanimità, dal Consiglio comunale del paese altomolisano. "Il dramma è di tutta la comunità, non solo dei suoi familiari - ha dichiarato il sindaco - perché sono figli della nostra terra. Quello che è accaduto merita un momento di intensa riflessione ed essa può avvenire solo annullando un evento che rappresenta le nostre radici". La donna - secondo quanto si apprende - si era trasferita a Roma, temporaneamente, per affrontare una gravidanza difficile.