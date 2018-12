Fanno saltare bancomat,ma niente bottino

(ANSA) - GUGLIONESI (CAMPOBASSO), 20 DIC - Fanno saltare in aria il bancomat utilizzando la tecnica della 'marmotta' a Guglionesi, ma nella concitazione del momento non riescono a prendere i contanti preferendo la fuga per evitare l'arresto. È accaduto all'alba di oggi nel paese. Erano le 5 quando la banda di malviventi ha fatto esplodere il dispositivo elettronico. La deflagrazione è stata avvertita dagli abitanti ed ha creato danni non solo al bancomat, ma anche alla filiale della banca. I ladri non hanno preso nulla perché probabilmente disturbati dall'arrivo di più pattuglie di militari. Sono in corso indagini sul caso. È il secondo tentativo di assalto a Guglionesi nel giro di poche settimane. (ANSA).