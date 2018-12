Da Savoia a piazza Falcone&Borsellino

(ANSA) - CAMPOBASSO, 19 DIC - Da oggi Piazza Savoia di Campobasso assume l'intitolazione di Piazza Falcone e Borsellino. Questa mattina la cerimonia alla presenza delle autorità civili e militari. "È il tributo a due uomini che hanno contribuito a scrivere la storia contemporanea" - ha detto il sindaco Antonio Battista - Magistrati di ferro, coraggiosi, che hanno sfidato il potere e l'omertà dedicando la loro vita, fino a perderla, a sconfiggere la mafia e quella fitta trama che la malavita tesseva, e continua a tessere, per moltiplicare i suoi affari. Un omaggio importante che questa città fa alla memoria di due uomini dello Stato che non è riuscito a proteggere i suoi servitori, morti perché soli, o perché entrati in un gioco troppo grande. Attraverso la dedica di questa piazza a Falcone e Borsellino intendiamo onorare anche il lavoro di coloro che tutti i giorni si impegnano per la difesa e tutela della verità, legalità e giustizia. Intitolare questa piazza ai due giudici eroi significa non dimenticare i loro insegnamenti".