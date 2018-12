Blitz antidroga Gdf, cinque arresti

(ANSA) - LARINO (CAMPOBASSO), 17 DIC - Cinque persone arrestate tra il Basso Molise e la provincia di Foggia di cui quattro in flagranza di reato, tre denunciati, cinque segnalati al Prefetto di Campobasso; numerosi sequestri di droga messi a segno tra cocaina, hashish, marijuana, ecstasy e sostanze da taglio.

Questi i "numeri" di una operazione antidroga condotta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Campobasso sulla costa e illustrata in una conferenza stampa in Procura a Larino.

Gli arrestati, quattro italiani e un romeno, tutti residenti lungo il litorale molisano e nella vicina Puglia, sono stati raggiunti dalle Fiamme Gialle impegnate in nottata. Gli accertamenti, condotti anche con intercettazioni telefoniche, hanno portato i finanzieri a scoprire un'abitazione privata utilizzata come "super-market" della droga da parte di un pregiudicato, già agli arresti domiciliari per gli stessi reati, che non esitava, in alcuni casi, anche a farsi pagare in natura da giovani donne.