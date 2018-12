WiFi gratis,Comune Riccia vince bando Ue

(ANSA) - RICCIA (CAMPOBASSO), 17 DIC - Il Comune di Riccia è uno degli oltre 200 in Italia che hanno vinto il bando 'WiFi4Eu', programma con cui l'Europa finanzia e incentiva la costituzione di punti di accesso a Internet senza fili, gratuiti e pubblici nei Comuni che non ne sono ancora dotati. Si tratta di un voucher da 15 mila euro da utilizzare per l'istallazione di reti gratuite senza fili, per soddisfare il sempre maggiore bisogno di connettività, riducendo il divario digitale. I costi di attrezzatura e installazione saranno a carico dell'Europa, mentre saranno le amministrazioni comunali a pagare abbonamento a internet e manutenzione per almeno tre anni. Il programma contribuisce all'obiettivo europeo di dotare entro il 2020 tutti i Comuni di accesso gratuito a internet nei principali punti di aggregazione. Grazie a questo progetto, spiega il Comune, anche Riccia potrà offrire connettività ad alta velocità, potendo beneficiare di tutti i vantaggi e delle infinite possibilità offerte dalla digitalizzazione. Un altro passo avanti verso il futuro, vista la sempre maggiore urgenza di promuovere e sviluppare reti di accesso in grado di fornire un'esperienza internet di elevata qualità, basata su servizi di banda larga ad altissima velocità". (ANSA).