Cotugno,al via tour consorzi industriali

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 15 DIC -"La settimana appena dopo l'epifania faremo un tour informativo presso i tre consorzi industriali del Molise. Inizieremo da Termoli nella prima decade di gennaio per tracciare insieme con gli imprenditori il programma della Regione Molise per quanto riguarda le infrastrutture, tutte le azioni che abbiamo in essere e, soprattutto, per illustrare i nuovi bandi del Pon nazionale per la ricerca, l'innovazione, le fabbriche intelligenti". Ad annunciarlo il vicepresidente della Giunta regionale e assessore alle Attività Produttive, Vincenzo Cotugno, a Termoli, in occasione della presentazione di un nuovo progetto dell'azienda lattiero-casearia Del Giudice rivolto all'innovazione, alla riduzione del consumo di plastica e degli sprechi alimentari. Cotugno ha sottolineato l'importanza di un bando di oltre 150 milioni di euro per Abruzzo, Molise e Sardegna: "Abbiamo grandi spazi di intervento con le nostre aziende"."Tutto l'apparato delle attività produttive della Regione - ha aggiunto Cotugno - rimane a disposizione di quelle aziende che vogliono e possono intraprendere queste azioni con una partecipazione attiva. Abbiamo parlato di fare squadra. Sentir parlare un'azienda di etica, di responsabilità ambientale, mi riempie il cuore". Per Cotugno davanti ad un approccio al mercato sempre più difficile, la concorrenza a volte scorretta da parte di tanti player nazionali e internazionali, bisogna difendere il made in Italy, la qualità del nostro Paese che "viene troppe volte aggredita da una concorrenza sleale". E, rivolto alla famiglia Del Giudice, "la Regione ha il dovere di esservi vicino, non solo a voi ma a tutto l'apparato produttivo regionale perché la sua mission è proprio quella di supportare le attività, gli imprenditori illuminati che, ancora oggi, sul nostro territorio, fanno impresa, investono e si mettono in gioco". (ANSA).



Data ultima modifica 15 dicembre 2018 ore 16:34