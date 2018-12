Sanit?,sub commissario'prima le persone'

(ANSA) - CAMPOBASSO, 12 DIC - "Sono onorata di questo incarico, risponderò ai ministri Giulia Grillo e Giovanni Tria e al Commissario Angelo Giustini. Mi metterò a disposizione, come sempre, con entusiasmo. Sono certa di poter affrontare questo nuovo impegno con tutta la forza necessaria". Così, in un'intervista all'emittente Telemolise, il nuovo sub commissario alla sanità del Molise Ida Grossi, recentemente nominata dal Consiglio dei Ministri. "Incontreremo i funzionari dei ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze - ha detto - Ci sono problemi di qualità dei servizi e finalità di efficienza, ma al primo posto devono esserci sempre le persone, che si tratti sia di pazienti sia di dipendenti". Poi, in riferimento all'ipotesi di una sua nomina 'politica' ha risposto: "Non conosco nessuno, non ho avuto ancora il piacere di conoscere il ministro della Salute, posso solo dire di aver lavorato con qualsiasi tipo di amministrazione, la mia è un'attività tecnica, acquisita negli anni e sempre apprezzata". (ANSA).