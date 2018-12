Cinghiali: in Molise caccia di selezione

(ANSA) - CAMPOBASSO, 12 DIC - La Giunta regionale del Molise ha approvato la delibera che istituisce la caccia di selezione al cinghiale, primo atto ufficiale teso a contrastare il fenomeno dell'eccessiva presenza di ungulati sul territorio. Previsti anche corsi di formazione per l'abilitazione alla caccia di selezione organizzati dagli Ambiti territoriali di caccia che partiranno tra circa un mese. "La Regione - commenta l'assessore regionale Nicola Cavaliere - ha ascoltato il territorio e mantenuto gli impegni. È un primo passo importante in questa fase d'emergenza. L'impegno assunto, dal sottoscritto e dal presidente della Regione Donato Toma - prosegue l'esponente dell'Esecutivo - viene mantenuto attraverso un'iniziativa che non sarà di certo esaustiva, ma che sicuramente rappresenta un punto di partenza fondamentale e aiuterà, in una fase di piena emergenza, a ridurre il numero di cinghiali in regione". (ANSA).