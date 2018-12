Prodigi della musica, i primi vincitori

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 7 DIC - Al via al cinema S.Antonio di Termoli il primo concorso internazionale "Prodigi della musica per 4 stagioni". La manifestazione, ideata dall'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli in collaborazione con l'associazione "Onde Serene", si concluderà domenica 9 dicembre. Sono 82 gli artisti, dai 9 ai 40 anni, giunti a Termoli da ogni parte d'Italia. La direzione artistica è del maestro Pino Nese. Oggi sono stati premiati i pianisti. A vincere la categoria “Pianoforte fino a 10 anni” è stato Luca Mincone di Pescara seguito da Vittoria Russo di Avellino. A trionfare nella categoria “Pianoforte fino a 15 anni” Michele Apollonio di Campobasso ed E. Manfredi Selvaggi di Campobasso, a seguire si è classificata Giorgia Ercolino di Termoli. Nella categoria “Pianoforte fino a 19 anni” al primo posto si è classificato il duo Chiara D’Ercole e Scarlatella Valeria di Pescara con una esibizione a quattro mani. Infine la categoria “Pianoforte oltre i 19 anni” al primo posto si è classificato Deti Kosti, a seguire la termolese Noemi Carotenuto e Noemi Fatica. Tutti i concorrenti hanno avuto quindici minuti di tempo per l'esibizione con brani e programmi a scelta libera. A premiare i ragazzi è stato il commissario Aast, Remo Di Giandomenico, accanto al presidente di Onde Serene Pino Nese. "Voglio ringraziare i genitori e la commissione - ha detto Di Giandomenico - Abbiamo intrapreso questa iniziativa perché riteniamo che ogni stagione abbia una sua caratteristica, la musica si lega all'ambiente e a tutto ciò che le ruota intorno.

Per cui il nostro obiettivo è arrivare a fare i concerti in ogni stagione. Per questa edizione abbiamo unito l'autunno con l'inverno. Poi ci sarà il concorso che riguarderà la primavera e l'estate, nel periodo di Pasqua e sarà soprattutto rivolto alle scuole. Questo è il nostro obiettivo, aiutare i più piccoli ad amare qualcosa che può aiutarli a crescere".