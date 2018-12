Apre necropoli sotto Cattedrale Termoli

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 4 DIC - Aperta questa a Termoli, per la prima volta, dopo la scoperta del '94, la necropoli situata sotto la Cattedrale del centro storico della città. Il Vescovo della Diocesi di Termoli-Larino De Luca, alla presenza dell'amministrazione comunale e dei tecnici della Sovrintendenza ai beni architettonici e culturali, ha inaugurato l'ipogeo del duomo, aperto al pubblico per la prima volta.

All'interno, durante il percorso, sono stati posizionati dei capitelli trovati all'interno dei locali, risalenti intorno all'anno mille. Soddisfazione da parte del presule che sottolinea l'importanza della scoperta e del valore dell'ipogeo non solo per la Cattedrale ma per l'intera città. L'apertura della necropoli è stata resa possibile grazie agli ultimi interventi condotti dalla Sovrintendenza con fondi della Regione Molise di circa 220 mila euro. Altre somme, circa 100 mila euro, sono state finanziate dalla Cei.(ANSA).