Vandali in azione al Castello Monforte

(ANSA) - CAMPOBASSO, 1 DIC - Di nuovo tranciati i fili dell'impianto elettrico che alimenta le luminarie di Natale installate al Castello Monforte di Campobasso. Due notti fa un analogo episodio di natura dolosa che il sindaco del capoluogo, Antonio Battista, ha denunciato alla Polizia. Vandali, dunque, di nuovo in azione nel tentativo di boicottare le iniziative messe in campo dall'amministrazione comunale per le festività natalizie e per celebrare i 300 anni dalla nascita di Paolo Saverio Di Zinno, inventore dei 'Misteri', che domani 2 dicembre sfileranno in città. Un evento straordinario, proprio per ricordare la figura dello scultore campobassano. (ANSA).