Vandali su luminarie a Castello Monforte

(ANSA) - CAMPOBASSO, 30 NOV - Vandali in azione a Campobasso. Ieri sera ignoti hanno manomesso l'impianto elettrico che alimenta le luminarie installate nei giorni scorsi sul Castello Monforte. "Un atto doloso - ha detto il sindaco Antonio Battista - e un tentativo di boicottare la meravigliosa illuminazione che quest'anno farà da cornice all'uscita straordinaria dei Misteri, in programma domenica prossima per celebrare i 300 anni dalla nascita dello scultore campobassano Paolo Saverio Di Zinno. Un deprecabile gesto - ha aggiunto - che offende tutta la città e il grande entusiasmo per le celebrazioni organizzate per omaggiare il grande Maestro".

Sull'episodio indaga la Polizia. (ANSA).