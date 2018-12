Oltre 10mila addobbi Natale sequestrati

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 30 NOV - Sequestrati dalla Guardia di Finanza di Termoli oltre 10 mila addobbi natalizi non conformi alle normative comunitarie e nazionali. La merce, scoperta in un esercizio commerciale, è risultata carente e, in alcuni casi, assolutamente priva delle specifiche avvertenze sulla sicurezza che impongono, oltre alla marcatura di conformità CE, anche l'indicazione delle generalità del produttore o dell'importatore, e le avvertenze e istruzioni in lingua italiana. Al termine delle attività, il titolare dell'azienda è stato segnalato alle autorità amministrative per le irregolarità riscontrate rispetto alle normative vigenti in materia di sicurezza dei prodotti. "Il mercato di tali prodotti è particolarmente insidioso sia per l'alterazione delle regole della leale concorrenza - spiegano dalla Finanza di Termoli - in quanto la scarsa qualità degli articoli consente di praticare prezzi nettamente inferiori sia soprattutto per la sicurezza di chi acquista".(ANSA).