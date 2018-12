M5s, imminente nomina Commissario sanità

(ANSA) - CAMPOBASSO, 30 NOV - La nomina del commissario ad acta e del sub commissario per la sanità è imminente. Si apprende da una nota stampa diffusa dall'ufficio stampa del M5s Molise. Saranno "figure indipendenti e di alto profilo tecnico.

Il loro operato sarà vagliato ogni sei mesi". La struttura commissariale, inoltre, "garantirà il rispetto della legalità, oltre che il diritto dei molisani ad avere una sanità pubblica e di qualità. Un principio sacrosanto di rottura con il passato - prosegue la nota - sul quale non possiamo transigere. Non appena si insedierà - osservano i Cinquestelle - intraprenderemo una interlocuzione costante con commissario e sub commissario e, soprattutto, vigileremo sul loro operato in piena sinergia con il ministero della Salute".



Data ultima modifica 01 dicembre 2018 ore 18:03