Aast, Molise su Radio Monte Carlo

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 29 NOV - Si parlerà di Molise domani mattina a Radio Monte Carlo, nella trasmissione "Primo Mattino". Il programma radiofonico va in onda ogni giorno dalle 5 alle 7 e, al suo interno, presenta una rubrica dal titolo "Bellezze d'Italia". La redazione della Radio, nei giorni scorsi ha contattato il commissario dell'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli Remo Di Giandomenico che si è reso subito disponibile per una intervista in cui ha sottolineato le bellezze del territorio sottolineando anche delle manifestazioni di interesse come il premio "Goccia d'oro" di Larino (Campobasso) dedicato ai migliori oli della regione che si contendono lo "scettro" della migliore annata ed il concorso musicale internazionale "I prodigi della musica di quattro stagioni" curato proprio dall'Aast in collaborazione con l'associazione musicale "Onde Serene".