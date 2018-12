'Misteri' a Campobasso, attesi migliaia

(ANSA) - CAMPOBASSO, 28 NOV - Attesi migliaia di turisti a Campobasso per la sfilata straordinaria dei 'Misteri' in programma il 2 dicembre per celebrare i 300 anni della nascita dello scultore Paolo Saverio Di Zinno, inventore delle cosiddette 'macchine volanti'. Un evento speciale che la città si appresta a vivere con particolare interesse che segnerà anche l'avvio del cartellone degli appuntamenti predisposto dal Comune per il periodo di Natale. I Misteri sono una processione di 'macchine' nel centro storico dalla quale 'pendono' angeli e santi, madonne e diavoli. Le 'macchine' sono costituite da un'armatura verticale su piattaforma di legno portata da adulti, e un telaio sul quale stanno dei bambini su sapienti diramazioni. Per questa occasione arriva anche l'invito del sindaco, Antonio Battista e dell'assessore alle Attività produttive, Salvatore Colagiovanni, ai commercianti a tenere aperte le loro attività "per una giornata eccezionale" e per far vivere ai tanti turisti "un'atmosfera di festa e una città più accogliente".