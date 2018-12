(ANSA) - CAMPOBASSO, 28 NOV - La chiesa di Santa Maria Maggiore di Campobasso, meglio conosciuta come Cattedrale, è stata chiusa per motivi precauzionali in attesa dei lavori di ristrutturazione, in particolare degli interventi urgenti per la messa in sicurezza della struttura di copertura in legno. Lo rende noto l'Arcidiocesi di Campobasso-Bojano. La decisione è stata presa al termine dei sopralluoghi e delle verifiche e sentiti i pareri degli esperti.