Vaccinazioni, Toma 'le faccio 30 anni'

(ANSA) - CAMPOBASSO, 27 NOV - Superare il 65% della popolazione ultra65enne: è l'obiettivo della Regione Molise per la campagna antinfluenzale 2018 avviata lo scorso 16 novembre. Un obiettivo che confermerebbe la posizione raggiunta nel 2017 dal Molise, attestatosi ai primi posti in Italia. Un invito a vaccinarsi arriva anche dal governatore Donato Toma che questa mattina, al Poliambulatorio dell'Azienda sanitaria regionale (Asrem) di via Gramsci a Campobasso, si è sottoposto alla vaccinazione. "Sono 30 anni che mi vaccino - ha detto - ma il messaggio che intendo lanciare oggi è quello della prevenzione". Altro obiettivo della Regione, ha spiegato la direttrice generale della Salute, Lolita Gallo, è superare nel prossimo anno la soglia del 75%. "Saremo i primi in Italia ad attivare l'anagrafe vaccinale, abbiamo sensibilizzato i medici di Medicina generale (Mmg) affinché immettessero il numero delle vaccinazioni effettuate per avere riferimenti precisi nel fascicolo sanitario informatizzato, già aperto per ogni utente presso l'Asrem".(ANSA).