'Moderna pirateria marittima' all'Unimol

(ANSA) - CAMPOBASSO, 26 NOV - 'La moderna pirateria marittima.

Problematiche giuridiche, proposte, possibili soluzioni'. È il titolo del libro di Giuseppe Reale, docente di diritto della navigazione e dei trasporti dell'Unimol, che sarà presentato il 28 novembre, alle 15.30, nell'aula magna dell'ateneo, in un incontro in collaborazione con Marina Militare e Procura Generale presso la Corte di Appello di Campobasso. Il libro analizza i profili che caratterizzano le nuove forme e modalità operative con cui l'antico delitto della pirateria marittima è riapparso, negli ultimi decenni, in aree geografiche in prossimità delle principali rotte di importanza strategica per la navigazione e i traffici commerciali internazionali. Il volume esamina le problematiche giuridiche sorte in relazione al contrasto e alla repressione della moderna pirateria, individuando fattori che in epoca contemporanea hanno favorito lo sviluppo e la recrudescenza del fenomeno. I lavori saranno introdotti dal rettore, Gianmaria Palmieri, e dal direttore del Dipartimento giuridico, Michele Della Morte. E' previsto anche l'intervento del presidente della Regione Molise Donato Toma.

