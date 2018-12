Fi, 'con 'modello Molise' si vince

(ANSA) -CAMPOBASSO, 26 NOV -Al via le consultazioni con gli altri partiti della coalizione per definire un programma comune e individuare i candidati alle elezioni amministrative della prossima primavera. La delegazione di Forza Italia Molise ha incontrato i giornalisti per fare anche il punto su questioni di politica nazionale ed europea. Il centrodestra, se unito, vince, è stato detto, e allora anche per i prossimi appuntamenti elettorali va riproposto il 'modello Molise' che ha consentito la vittoria della coalizione alle passate elezioni regionali. Un appello all'unità per affrontare la campagna elettorale che vedrà i cittadini di Campobasso e Termoli alle urne per eleggere i sindaci e rinnovare i Consigli comunali. Poi un focus sull'attuale situazione politica con gli azzurri che hanno criticato le scelte del governo, in particolare sul Reddito di cittadinanza, "che non crea posti di lavoro", ma rappresenta un sorta di assuefazione allo status di disoccupato, e sulla cosiddetta 'quota 100', "lusso che non possiamo permetterci".

Infine, un riferimento alla politica estera e ai rapporti con l'Ue. "Bisogna rispettare le regole - ha detto l'europarlamentare Aldo Patriciello - Invece di litigare è necessario dialogare sulla nuova programmazione che punterà molto sull'area mediterranea". (ANSA).



Data ultima modifica 26 novembre 2018 ore 16:41