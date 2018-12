Termoli,inaugurata panchina rossa Fidapa

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 25 NOV - Inaugurata dalla Fidapa (Federazione italiana donne arti professioni affari) di Termoli, in piazza Monumento, una panchina rossa nella Giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne. L'iniziativa, nonostante la pioggia, ha visto la partecipazione insieme alle autorità locali di un folto pubblico. Proprio ieri la Questura di Campobasso ha reso noti alcuni numeri: nove i provvedimenti di 'ammonimento' emessi dal Questore Caggegi nel 2018 di cui 5 per stalking e 4 per maltrattamenti in famiglia. Su specifiche attività di indagine espletate dalla Polizia di Campobasso e dal Commissariato di Termoli, inoltre, sono state otto le misure cautelari, emesse dall'Autorità giudiziaria, di divieto di avvicinamento alla persona offesa dal reato e ai luoghi da essa frequentati; 38 persone sono state segnalate per reati riconducibili a situazioni connesse a "relazioni interpersonali significative". (ANSA).