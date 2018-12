Aggredisce carabinieri, arrestato 20enne

(ANSA) - CAMPOBASSO, 25 NOV - Aveva bevuto troppo e stava minacciando un giovane con il quale aveva litigato; quando sono arrivati i carabinieri per soccorrere un suo amico, anche lui in evidente stato di ubriachezza, hanno tentato di riportare alla calma il ventenne, ma lui si è scagliato contro di loro. Per fermarlo è stato necessario anche l'intervento di una pattuglia della Polizia. Una volta condotto in caserma, il ventenne di Campobasso ha cercato di nuovo di aggredire i militari. A quel punto è stato arrestato con le accuse di oltraggio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. In attesa del rito direttissimo è stato posto ai domiciliari. (ANSA).



Data ultima modifica 25 novembre 2018 ore 20:08