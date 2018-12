Violenza donne,Toma'ecco cosa fa Molise'

(ANSA) - CAMPOBASSO, 24 NOV - La Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il 25 novembre, "offre l'occasione per focalizzare l'attenzione su quanto la Regione Molise ha inteso promuovere a tutela delle vittime e dei loro figli e per la prevenzione del fenomeno". E' quanto dichiara il presidente della Regione Molise Donato Toma, ricordando che "è stata costituita la Rete antiviolenza allo scopo di condividere azioni e interventi con soggetti pubblici e privati che si occupano della materia. E' stato posto in essere un modello organizzativo dei servizi su tutto il territorio, che ha il suo punto di forza nella semplificazione dell'accesso e nella razionalizzazione delle risorse". L'esperienza maturata, aggiunge Toma, "ha permesso l'acquisizione di una puntuale conoscenza del problema e delle modalità operative funzionali a costruire un percorso individualizzato di concreto riscatto dalla condizione di dipendenza e soggezione". "Non va dimenticato che le vittime di violenza sono portatrici di bisogni complessi, che richiedono assistenza globale e impiego di professionalità capaci di operare sulla base di metodologie condivise. Nel Molise si è optato per una gestione pubblica della materia, affidando agli Ambiti territoriali sociali - che operano in collaborazione con l'Associazione Be Free e hanno come capofila l'ATS di Campobasso - la realizzazione dei 3 Centri antiviolenza, a Campobasso, ove ha sede anche la Casa rifugio, a Termoli e Isernia. Gli operatori dei Centri svolgono interventi nel campo della prevenzione. Il recepimento, da parte della Giunta, delle Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza, consentirà all'ASReM di organizzare un sistema di accoglienza idoneo e qualificato". "I risultati ci portano a valutare positivamente quanto fin qui fatto e ci spingono a impegnarci ulteriormente per implementare i progetti, dall'organizzazione di percorsi formativi per operatori di Enti locali, Forze dell'ordine, Servizio sanitario, oltre a una capillare campagna di sensibilizzazione. (ANSA).