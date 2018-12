Protesta studenti Alberghiero per cucine

(ANSA) - ISERNIA, 23 NOV - "Noi vogliamo le cucine": lo hanno urlato gli studenti dell'Istituto Alberghiero di Agnone (Isernia) percorrendo, in corteo, le strade principali di Isernia fino a raggiungere il palazzo della Provincia dove aspettano di essere ricevuti dal presidente, Lorenzo Coia. "Oggi - ha spiegato il rappresentante degli studenti, Alessio Pallotta - siamo qui per denunciare il mancato rispetto di un nostro diritto: il diritto allo studio. Nella nostra scuola, un Alberghiero, non abbiamo i laboratori per le cucine e, grazie alla disponibilità di un ristoratore, usiamo le cucine esterne per esercitarci. Ma gli ambienti sono piccoli e una classe di 20 ragazzi non può lavorare bene". Il problema è sorto dopo la chiusura della sede storica dell'Alberghiero, per carenze strutturali, e il conseguente trasferimento nell'edificio dell'Itis di Agnone. "Abbiamo scritto alla Regione - ha aggiunto Pallotta - per sapere se ci sono fondi destinati ad attrezzare i laboratori, ci hanno detto di averli già trasferiti alla Provincia".



Data ultima modifica 23 novembre 2018 ore 13:32